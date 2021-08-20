Путин попросил Меркель повлиять на Киев из-за Донбасса

Президент России Владимир Путин попросил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в ходе визита на Украину повлиять на Киев для выполнения всех обязательств по Донбассу. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-конференции после переговоров в Москве.

При этом президент России отметил, что у него складывается ощущение, будто украинские власти решили отказаться от мирного урегулирования ситуации.

«Надеюсь, что удастся продолжить диалог по урегулированию на Донбассе с новым руководством Германии», — отметил Путин.

Россия и Германия являются участницами «нормандского формата», цель которого — мирное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины. Участниками в переговорах выступают Россия, Германия, Франция и Украина. Объединение так назвали в связи с местом проведения первой после начала кризиса на Украине встречи глав четырех государств. Переговоры были организованы 6 июня 2014 года в нормандском замке Шато де Бенувил.

Ране Путин заявил, что Меркель всегда будет желанным гостем в России.

Нынешний визит Меркель в Россию стал последним в должности канцлера ФРГ. В предыдущий раз Путин и Меркель встречались в очном формате 19 января 2020 года в Берлине на международной конференции по Ливии.

Переговоры в этот раз длились около трех часов.