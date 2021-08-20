Путин: нужно исходить из того, что талибы* пришли к власти в Афганистане

Президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» контролирует практически всю территорию Афганистана, в том числе столицу. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала афганского государства», — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что необходимо прекратить «безответственную политику» по навязыванию извне сторонних ценностей и отказаться от стремления строить в странах демократию «по чужим лекалам», без учета исторических, национальных и религиозных особенностей государств.

«Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного управления и общественной жизни», — добавил российский президент.

По его словам, подобные социально-политические эксперименты ни разу не увенчались успехом.

«Мы видим, что талибы уже объявили о завершении боевых действий, приступили к наведению общественного порядка, обещали гарантировать безопасность местных жителей, иностранных дипмиссий», — заявил Путин.

Он выразил надежду, что данные обещания будут выполнены.

«Данный процесс должен внимательно отслеживаться международным сообществом при координирующей роли Совета безопасности Организации Объединенных Наций <...> Особенно важно сейчас не допустить проникновения террористов всех мастей на территорию сопредельных с Афганистаном государств под видом беженцев», — заключил российский лидер.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — город Кабул.