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Путин заявил, что Меркель всегда будет желанным гостем в России

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Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в России всегда будут рады видеть Меркель после того, как она покинет пост.

По его словам, в России Меркель всегда будет желанным гостем.

В конце своего выступления Путин поблагодарил канцлера за совместную работу и вновь повторил, что в России будут рады ее визиту.

Этот визит Меркель в Россию стал последним в должности канцлера ФРГ. В предыдущий раз Путин и Меркель встречались в очном формате 19 января 2020 года в Берлине на международной конференции по Ливии.

Переговоры в этот раз длились около трех часов. В начале встречи глава России подарил канцлеру букет цветов.

Ранее Путин назвал главные темы переговоров с Меркель.

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