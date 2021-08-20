Путин заявил, что Меркель всегда будет желанным гостем в России

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в России всегда будут рады видеть Меркель после того, как она покинет пост.

По его словам, в России Меркель всегда будет желанным гостем.

В конце своего выступления Путин поблагодарил канцлера за совместную работу и вновь повторил, что в России будут рады ее визиту.

Этот визит Меркель в Россию стал последним в должности канцлера ФРГ. В предыдущий раз Путин и Меркель встречались в очном формате 19 января 2020 года в Берлине на международной конференции по Ливии.

Переговоры в этот раз длились около трех часов. В начале встречи глава России подарил канцлеру букет цветов.

Ранее Путин назвал главные темы переговоров с Меркель.