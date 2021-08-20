В Кремле завершились трехчасовые переговоры Путина и Меркель

В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, передает РИА «Новости».

Переговоры начались в 14.07 мск и закончились в 17.04. В общей сложности они длились почти 3 часа.

Встреча лидеров стран прошла в Кремле. Визит Меркель в Москву станет последним ее визитом в качестве канцлера Германии и двадцатым по счету.

Ранее Путин во время встречи с Меркель в российской столице заявил, что визит главы немецкого правительства не только прощальный, но и деловой.

Канцлер ФРГ в ходе визита в Москву также возложила цветы к Могиле неизвестного солдата.

В предыдущий раз Путин и Меркель встречались в очном формате 19 января 2020 года в Берлине на международной конференции по Ливии.

Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе беседы будет обсуждаться состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.

В правительстве Германии уточняли, что ситуация в Афганистане, вероятно, станет одной из центральных тем переговоров.