Лукашенко заявил, что никогда не был предателем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не предавал и не предаст страну и ее граждан. Об этом сообщает «БелТА».

«Запомните: я никогда не был предателем. Я по натуре военный человек. Мне это доказывать не надо. Вы всегда для меня будете моими детьми», — сказал Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград представителям силовых структур.

По его мнению, Белоруссия хоть и является средней по европейским масштабам страной, но она очень продвинута в интеллектуальном отношении. Он подчеркнул, что государство не обладает большими ресурсами, а потому в «обезумевшем от пандемии и прочих вопросов мире» нужно быть очень аккуратными и осторожными.

«Мы справимся со всеми вызовами, но каждый должен делать свое дело. Вы прекрасно сделали свое дело. Я должен делать свое. Это на виду у вас», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко отметил, что общественно-политическая ситуация в республике во многом стабилизировалась, но «расслабляться не приходится».