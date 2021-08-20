Глава МИД Украины назвал свою страну странным государством

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не готова к «возвращению» Крыма. Об этом сообщает издание «Новое время».

«Украина — странное государство. Она ни к чему никогда не готова, но, так или иначе, всегда способна справиться с тем или иным вызовом», — сказал Кулеба.

Рассуждая на тему «возвращения» полуострова, он отметил, что в каждом органе государственной власти должен существовать план дальнейших действий. В частности к такому развитию событий следует подготовиться экономистам, экологам, педагогам, государственным управленцам.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к России.

Ранее Кулеба заявлял, что Киеву в вопросе «возвращения» Крыма нужно придерживаться политики Франции, когда та дождалась своего времени и вернула Эльзас и Лотарингию после Первой мировой войны. По его мнению, Украина дождется «своего времени» и пошлет России «камни с неба».

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала, что утверждение Кулебы о «камнях с неба» лишь свидетельствует о том, что осталось от вооруженных сил Украины.