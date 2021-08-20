Макрон позвонил Байдену по поводу ситуации в Афганистане

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и обсудил с ним ситуацию в Афганистане, сообщает сайт Белого Дома.

«Они [президент Макрон и президент Байден] подчеркнули важность продолжения тесной координации среди союзников и демократических партнеров по Афганистану, в том числе <…> по вопросам гуманитарной помощи и поддержки беженцев», — указано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Афганистане и выразили готовность совместными усилиями содействовать установлению мира и стабильности.

Также лидеры поговорили и о ситуации вокруг иранской ядерной программы. Лидеры государств высказались в пользу продолжения переговоров о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий.