Экс-канцлер Германии обвинил последних четырех президентов США в катастрофе в Афганистане

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в колонке для онлайн-портала T-Online написал статью, в которой назвал катастрофой результат операции стран Запада в Афганистане, а ответственность за этот провал он возложил на президентов США, начиная с Джорджа Буша-младшего.

В своей публикации Шредер заявил, что ситуация с захватом талибами (организация запрещена в России) Кабуле напоминает «бегство американских военных из Сайгона». Бывший немецкий канцлер отметил, что западные страны уверяли друг друга, что подобное не должно повториться, однако произошедшее в Афганистане стало «катастрофой для США, НАТО и немецкой политики».

Экс-канцлер, который в должности главы ФРГ сам согласился поддержать США в Афганистане отметил, что тогда было невозможно представить, что эта операция «превратится в двадцатилетнюю войну». По его мнению, операция НАТО принесла привнесла в жизни афганцев и позитивные итоги, например, в сфере образования и медицины. Однако сейчас эти достижения находятся под угрозой, заключил Шредер.

«Почему эта политика — здесь я имею в виду и мое правительство, и правительство моей преемницы [Ангелы Меркель] — в конечном итоге привалилась? Решающую ответственность нужно выискивать не в Берлине, а в Вашингтоне. Это связано с неправильной стратегией по Афганистану США в последние годы — политики, за которую несут ответственность президенты [Джордж] Буш, [Барак] Обама, [Дональд] Трамп, [Джо] Байден», — пишет экс-политик.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Ухудшение ситуации с безопасностью в Кабуле привело к тому, что Пентагон увеличил число военных, чтобы попытаться поддержать порядок в аэропорту.