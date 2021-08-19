МИД призвал НАТО вернуться к принципу военной сдержанности

Москва призывает страны НАТО вернуться к соблюдению принципа военной сдержанности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы призываем страны альянса вернуться к соблюдению принципа военной сдержанности. Наши конкретные конструктивные предложения по деэскалации напряженности в Европе ранее переданы руководству НАТО и остаются в силе», — сказала она.

Дипломат также отметила, что Россия планирует и дальше внимательно следить за обстановкой в Европе и в случае необходимости может принять меры по защите своих национальных интересов.

«В случае дальнейших действий США и НАТО по подрыву основ безопасности на континенте будем вынуждены предпринять необходимые меры для обеспечения своих законных национальных интересов, о чем неоднократно говорило руководство страны», — заключила она.

Ранее Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Россия полностью открыта к мирному диалогу с альянсом, однако страны НАТО игнорируют это. В своем посте с помощью эмодзи она попросила зарубежных коллег вынуть «бананы из ушей».