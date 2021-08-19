МИД России ответил на протест Украины по поводу Крыма

Россия без рассмотрения вернула Украине ее ноту протеста из-за поездки министра иностранных дел Сергея Лаврова в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Захарова, комментируя ситуацию, обратилась к Киеву с просьбой перестать посягать на территориальную целостность России.

«17 августа Министерство иностранных дел России вернуло без рассмотрения ноту МИД Украины, в которой содержался протест в связи с поездкой министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Крым для участия в арт-кластере «Таврида», — объяснила представитель дипмиссии.

Она добавила, что ноту протеста вернули украинской стороне, потому что там была неприемлемая терминология, согласно которой МИД Украины хотел поставить под сомнение принадлежность Крыма.

«Им давно пора осознать, что республика Крым и город Севастополь являются субъектами Российской Федерации», — подчеркнула Захарова.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к России. Однако Киев по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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