Захарова: талибы* гарантировали, что не будут мешать отъезду россиян из Афганистана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что движение «Талибан (организация запрещена в России)» демонстрирует настрой на диалог. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА «Новости».

«Талибы активно взялись за наведение порядка, демонстрируют настрой на диалог с влиятельными афганскими политическими лидерами, в частности бывшим президентом Афганистана Карзаем, о будущем государственном устройстве и готовы, как они заявляют, учитывать интересы граждан. В том числе — для нас эта тема является актуальной — прав женщин и многие другие аспекты», — сказала она.

По ее словам, боевики гарантировали, что не будут препятствовать отъезду россиян из Афганистана. Сейчас в стране находятся около 100 граждан России, в основном это афганцы, которые проходили обучение в Российской Федерации, отметила Захарова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что талибы еще не контролируют всю территорию Афганистана. Он добавил, что Москва приветствует заявление «Талибана» о готовности вступить в диалог с другими политическими силами Афганистана.