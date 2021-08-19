Байден: «Талибан*» должен решить, хочет ли он международного признания

Президент США Джо Байден заявил, что талибы (организация запрещена в России) должны решить, хотят ли они быть признанными международным сообществом. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC.

При этом Байден считает, что идеология движения существенно не изменилась.

«Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис: хотят ли они, чтобы международное сообщество признало их законным правительством? Я не уверен, что они хотят», — сказал он.

Американский лидер добавил, что «Талибан» также должен позаботиться о своем народе, но сомневается, что движение будет заниматься проблемами афганцев.

«Они должны беспокоиться о том, есть ли у них еда, чтобы поесть, есть ли у них доход, который ... может управлять экономикой, смогут ли они сплотить общество, о котором, по их словам, они так заботятся. Я не рассчитываю ни на что из этого», — подчеркнул он.

Байден добавил, что для обеспечения прав женщин потребуется экономическое и дипломатическое давление, а не военная сила.

Ранее Байден заявил, что США могут сохранить свой воинский контингент в Афганистане даже после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из страны всех американских граждан.