Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На форуме «Армия-2021» покажут андроида, способного принять облик любого... 15:12
Полиция задержала воспитательницу детского сада прямо на рабочем месте из-за жалоб... 15:05
В польской Долине смерти найдены массовые захоронения жертв нацистов 15:00
Больше 23 кг мефедрона нашли в подпольной нарколаборатории в Подмосковье 14:59
Российский вратарь «Байера» вызван в расположение сборной 14:55
Умер кот, которого бросила хозяйка в аэропорту Екатеринбурга 14:51
Получающий огромные гонорары Дэниел Крейг оставит детей без наследства 14:50
В Подольске заметили мужчину, похожего на сбежавшего из ИВС Мавриди 14:45
Бывший врач «Спартака» будет работать в медицинском штабе сборной России 14:42
Верховный суд отклонил жалобу на снятие Грудинина с выборов в Госдуму 14:39

Зеленский: освободить украинских заключенных можно будет после встречи с Путиным

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Телеканал «Дом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным можно будет поднять вопрос об освобождении украинских заключенных в России. Об этом сообщает «Украинская правда».

«На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем разработать новые решения именно во время «Крымской платформы», — сказал он.

Зеленский также призвал страны, которые поддерживают позицию Украины по Крыму, «давить» на Россию.

Ранее вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Украине лучше отказаться от проведения провокационного саммита «Крымская платформа». Постпред пояснил, что члены ассоциации выступают за мир, безопасность и стабильность в регионе. Украинский саммит при этом пропитан агрессией и нацелен на «зачистку полуострова от его населения», считает он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Считается другом нашего народа»: как Меркель «развела» Украину
Украинский экономист объяснил, как Меркель оставила Киев без транзита газа
Легкоатлеткам из РФ запретили въезд в США. Как можно решить эту проблему раз и навсегда
Депутат предложил выдавать спортсменам рабочие визы после скандала с Лацискене
Бывший командир Рижского ОМОНа: Ельцин должен был возглавить ГКЧП
Чеслав Млынник рассказал, как взял под контроль Латвийскую ССР во время Августовского путча
Хинштейн объяснил, как будут выявлять русофобов для запрета им въезда в Россию
В МИД «удивлены» словами Борреля о недопущении влияния Китая и России в Афганистан
По «Северному потоку — 2» в 2021 году могут поставить 5,6 млрд куб. м газа
Полиция задержала воспитательницу детского сада прямо на рабочем месте из-за жалоб соседей
Новости и материалы
На форуме «Армия-2021» покажут андроида, способного принять облик любого человека
В польской Долине смерти найдены массовые захоронения жертв нацистов
Больше 23 кг мефедрона нашли в подпольной нарколаборатории в Подмосковье
Российский вратарь «Байера» вызван в расположение сборной
Умер кот, которого бросила хозяйка в аэропорту Екатеринбурга
Получающий огромные гонорары Дэниел Крейг оставит детей без наследства
В Подольске заметили мужчину, похожего на сбежавшего из ИВС Мавриди
Бывший врач «Спартака» будет работать в медицинском штабе сборной России
Верховный суд отклонил жалобу на снятие Грудинина с выборов в Госдуму
Британка взломала голосовой помощник и пугала новую девушку своего бывшего
Умер советский мультипликатор Евгений Михельсон
Российский игрок НХЛ раскритиковал выступление сборной на чемпионате мира
Комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу после ареста
Тишковец: Москва окажется в «мешке» полярного воздуха
Следователь влюбилась в обвиняемого и помогла ему сбежать
Российского пилота признали худшим гонщиком первой половины сезона «Формулы-1»
Новые высококачественные фотографии космоса прольют свет на тайны черных дыр
Международную федерацию гимнастики потрясла травля судей после Олимпиады
Все новости
На Украине хотят приравнять биткоин к гривне. Как это будет работать
Эксперт объяснил, как Украина может обогнать соседей и стать лидером на крипторынке
«Подлая банда убийц, отребье человечества»: как Сталин расправился с оппозицией
Троцкисты хотели исполнить последний завет Ленина — их судили и расстреляли
«Строительство флота»: Зеленский попросит помощь у Байдена
Зеленский пообещал, что через 14 лет у Украины будет «большой флот»
«Мы — жертвы этой войны… Россия, не бросай нас»
Преподаватель русского языка из Кабула просит Россию помочь ей
Количество погибших растет. Что происходит в районе аэропорта Кабула
В аэропорту Кабула после давки и стрельбы погибли 12 человек после прихода «Талибана*»
«Он уже пересек Ла-Манш»: чего еще ждать от богомола
Эксперт рассказал, когда богомолы дойдут до Петербурга
«Уже в холодильнике»: «Спутник V» готов для борьбы с «дельтой»
Центр им. Гамалеи модифицировал «Спутник V» под штамм «дельта»
Защита от сглаза: почему талибы* подводят глаза
Эксперты объяснили внешний вид талибов*
«Да вы что?! Сюда нельзя!»
Как выглядит «дача Горбачева» 30 лет после путча ГКЧП
Ключевская сопка: эксперты рассказали, как покорить вулкан и выжить
СК начал проверку после гибели туристов, сорвавшихся со склона вулкана на Камчатке
«Спланированная провокация»
МИД опубликовал заявление к годовщине отравления Навального
«В духе Куросавы»: каким будет аниме по «Звездным войнам»
Зрители высоко оценили трейлер мультсериала «Звездные войны: Видения»
Путч ГКЧП: август, изменивший историю страны
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях