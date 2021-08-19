Зеленский: освободить украинских заключенных можно будет после встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным можно будет поднять вопрос об освобождении украинских заключенных в России. Об этом сообщает «Украинская правда».

«На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем разработать новые решения именно во время «Крымской платформы», — сказал он.

Зеленский также призвал страны, которые поддерживают позицию Украины по Крыму, «давить» на Россию.

Ранее вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Украине лучше отказаться от проведения провокационного саммита «Крымская платформа». Постпред пояснил, что члены ассоциации выступают за мир, безопасность и стабильность в регионе. Украинский саммит при этом пропитан агрессией и нацелен на «зачистку полуострова от его населения», считает он.