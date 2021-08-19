Несколько человек погибли в результате обстрела талибами* митинга в Асадабаде

Несколько человек были убиты в афганском городе Асадабад, когда боевики Талибана (организация запрещена в России) обстреляли людей на митинге в День независимости. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

По словам свидетеля по имени Мохаммед Салим, неясно, из-за чего погибли люди — в результате перестрелки или вызванной ей давки.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы и давки в аэропорту Кабула и рядом с ним погибли 12 человек начиная с воскресенья, 15 августа. Представитель талибов призвал жителей Афганистана не толпиться в районе аэропорта, а идти домой, если у них нет права на вылет. Он добавил, что организация не хочет причинить вред людям, находящимся в аэропорту.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабул. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.