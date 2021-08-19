В МИД РФ заявили, что радикальных мер в связи с ситуацией в Афганистане не планируется

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что пока нет необходимости в радикальных мерах по Афганистану в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ситуация в Афганистане всегда была предметом обсуждения ОДКБ, страны проводили консультации и делали заявления.

«Если вы имеете в виду более радикальные меры, то [будем реагировать] по мере возникновения, не дай бог, предпосылок для этого. Пока что нагнетания с целью демонстрации силы не предусмотрено», — уточнил Панкин.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко рассказал, что Москва предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай кризисных ситуаций, но альянс не проявил интереса. По его словам, альянс также не сделал этого, чтобы наладить диалог с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабул. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.