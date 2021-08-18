США заявили талибам*, что они должны позволить всем желающим уехать из Кабула

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что движение «Талибан» (организация запрещена в России) должно предоставить доступ в аэропорт Кабула всем желающим уехать из Афганистана. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

«Мы видели сообщения, что «Талибан», вопреки своим заявлениям и обязательствам перед нашим правительством, блокирует доступ в аэропорт афганцам, которые желают покинуть страну. Наша команда в Дохе и военные в Кабуле, имеющие прямые контакты с «Талибаном», ясно заявляют им, что мы ожидаем, что всем американским гражданам, гражданам третьих стран и всем афганцам, которые желают покинуть страну, позволят это сделать в безопасной манере, без преследований», — сказала она.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что во время эвакуации из аэропорта Кабула произошло «несколько смертельных случаев». Также в ведомстве отметили, что военнослужащие США не открывали огонь на поражение по афганцам в аэропорту Кабула, но сделали предупредительные выстрелы. По их данным, стрельба была направлена на контроль большого скопления людей и не повлекла за собой ранение или смерть.