Президент Афганистана Гани опроверг данные о вывозе денег на вертолете

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал «ложью» сообщения о том, что он вывез из страны крупную сумму денег. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Обвинения в том, что я взял деньги, абсолютно ни на чем не основаны, это ложь», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Гани бежал из страны с вертолетом и четырьмя автомобилями, «набитыми деньгами». Директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов выразил надежду, что сбежавшее правительство не увезло все деньги из государственного бюджета.

15 августа президент Афганистана согласился уйти в отставку после того, как радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило о контроле над страной. Сообщалось, что Гани вылетел из Кабула в Таджикистан, потом он отправится в третью страну из соображений безопасности. Позже в Душанбе опровергли информацию, что глава Афганистана прилетал в республику.

Власти ОАЭ подтвердили, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в стране.