Талибы* отказались от демократии в Афганистане

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) не будет устанавливать демократию в Афганистане, заявил Reuters один из высокопоставленных членов группировки Вахидулла Хашими.

По его словам, в стране нет базы для демократии, и единственным типом политической системы, применяемым в ней, будут законы шариата. Он пояснил, что Афганистаном может управлять правящий совет «Талибана», а верховным лидером останется Хайбатулла Ахундзада. Хашими также заявил, что позже на этой неделе состоится встреча руководства талибов, на которой будут обсуждаться вопросы управления государством.

Помимо этого, представитель талибов рассказал о планах создать новые национальные силы, в которые могут войти военнослужащие правительственных войск, если пожелают. Он отметил, что они прошли обучение в западных странах, и «Талибан» ведет с ними переговоры, чтобы они вернулись на свои позиции.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

Боевики начали устанавливать свои порядки в стране. При этом местное население поделено: есть как сторонники радикальных исламистов, так и желающие любой ценой покинуть страну.