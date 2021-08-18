Пашинян назвал членство в ОДКБ ключевой гарантией безопасности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал членство страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и союз с Россией ключевой гарантией безопасности Армении, сообщает ТАСС.

«Важным фактором обеспечения безопасности Армении является армяно-российский стратегический союз, а также членство Армении в ОДКБ. Эти пункты включены в нашу программу», — заявил Пашинян на представлении программы нового кабинета министров.

Армянский премьер уточнил, что одной из ключевых задач для нового правительства является разблокирование всех транспортных коммуникаций, нарушенных в ходе недавнего конфликта в Нагорном Карабахе.

«Армения готова взять на себя свою долю ответственности, чтобы установить долгосрочный мир в регионе», — заявил Пашинян, уточнив, что решение вопроса Нагорного Карабаха станет ключевым для его правительства.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения до сих пор не ответила на предложение о подписании перемирия.