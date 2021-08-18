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«Гаванский синдром» обнаружили у дипломатов США в Германии

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Amber Searls/Reuters

У нескольких американских чиновников, находящихся в Германии, обнаружили так называемый «гаванский синдром» — необъяснимое ухудшение самочувствия, сопровождаемое головными болями и ослабленной концентрацией, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американское посольство в Берлине.

По данным посольства, тошнота, головные боли, бессонница и вялость в совокупности были отмечены у не менее чем двух американских чиновников в Германии, при этом схожие симптомы отмечаются также и в других странах Европы.

«Нет никаких свидетельств того, что с нами произошло, но поразительно, что некоторые из нас работали над проблемами, связанными с Россией», — рассказал один из пострадавших на условиях анонимности.

Уточняется, что пострадавшие, в основном, занимались вопросами, связанными с поставками газа из России, кибербезопасностью и якобы вмешательствами России в политику ЕС.

Ранее «гаванский синдром» был обнаружен у американских дипломатов в Вене.

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