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Талибы* предложили устроить встречу с бывшими членами правительства Афганистана

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Лидеры радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) намерены в ближайшие 48 часов встретиться с влиятельными членами экс-правительства Афганистана. Об этом со ссылкой на представителя движения сообщает Reuters.

При этом, по словам собеседника агентства, говорить о том, войдут ли бывшие министры в состав нового правительства, пока рано.

C представителем талибов уже встретились экс-президент Афганистана Карзай и глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла. Что именно они обсуждали входе переговоров, пока не известно.

Боевики «Талибана» без боя взяли столицу Афганистана Кабул 15 августа. Всего за несколько дней им удалось взять полный контроль над городом, после чего президент Афганистана Ашраф Гани сложил свои полномочия, заявив что не допустит кровопролития, и покинул страну. Тогда вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил, что теперь он является временным главой государства. Однако никаких действий в отношении талибов с его стороны предпринято не было. Карзай и Абдулла, в свою очередь, вели мирные переговоры с представителями радикального движения с 16 августа.

17 августа талибы объявили общую амнистию для бывших правительственных чиновников, а также призвали к возобновлению работы в государственных учреждениях. Сколько именно госслужащих после этого решили остаться в стране и продолжить работу пока неизвестно.

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