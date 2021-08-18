СМИ: США прекратили поставки долларов в Афганистан

Администрации президента США Джо Байдена еще на прошлой неделе отменила поставку валюты в Афганистан — перед тем, как Кабул взяли боевики «Талибана (организация запрещена в России)», пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Целью этого решения было «удержать сотни миллионов долларов от попадания в руки террористической группировки», отметили источники.

По их данным, США также блокируют доступ талибов к правительственным счетам, управляемым Федеральной резервной системой и другими банковскими учреждениями США, и работают над предотвращением доступа к резервам Международного валютного фонда на сумму почти полмиллиарда долларов.

«Любые активы... которые афганское правительство имеет в Соединенных Штатах, не будут переданы «Талибану», — заявил источник.

Бежавший из страны глава центрального банка Афганистана, Аджмал Ахмади, сообщил, что ему было известно, что поставок долларов в Афганистан больше не будет. Он отметил, что почти все резервы афганского центрального банка в размере $9 млрд долларов находятся за рубежом.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани согласился уйти в отставку и поспешно бежал из страны, набив деньгами вертолет.