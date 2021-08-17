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NYT: разведка США предупреждала о быстром крахе афганской армии, несмотря на заверения Байдена

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Zabi Karimi/AP

Разведка Соединенных Штатов в июле предупреждала о быстром крахе афганской армии, хотя президент Джо Байден и его советники публично заявляли, что такое развитие событий маловероятно. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, в одном из отчетов разведки в июле, когда талибы (организация запрещена в России) осаждали крупные города Афганистана, отмечалось, что риск для Кабула возрастает, а правительство Афганистана не готово к нападению.

Газета напоминает, что 8 июля Байден заявил, что переход Афганистана под контроль талибов не является неизбежным.

Ранее Байден заявил, что дальнейшее пребывание сил США в Афганистане грозило «эскалацией конфликта» и потерями для американских военных.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.

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