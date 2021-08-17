Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Моргенштерн назвал отвратительным твит Макгрегора об отце Хабиба 15:41
Бритни Спирс ответила на предположения о беременности и пластике 15:37
Россиян предупредили об экстремальной жаре в ряде регионов 15:31
Лавров: говорить о признании талибов* преждевременно 15:31
Экс-игрок сборной России оценил влияние неудачного Евро на игру Дзюбы 15:28
Решивший выпить за свое назначение полицейский был уволен за хулиганство 15:18
Лавров призвал развеять иллюзию, что Евросоюз — идеал демократии 15:15
Федун не имел полномочий подписывать допсоглашение с экс-гендиректором... 15:06
Трем подросткам из Канска, обвиняемым в терроризме, смягчили меру пресечения 15:05
Туристы, упавшие с вулкана на высоте 4 тысяч метров на Камчатке, выжили 15:04

Северная Македония планирует выслать еще одного российского дипломата

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Власти Северной Македонии намерены выслать еще одного российского дипломата, второго за этот год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Министерства иностранных дел страны Буяра Османи.

В мае Скопье уже выслало одного дипломатического сотрудника России, Москва ответила на данное действие.

«Так как информация этого рода обычно носит секретный характер, не могу раскрывать детали, но МИД сейчас получит подтвержденные и задокументированные сведения о поведении аккредитованного иностранного дипломата, которое противоречит принципам Венской конвенции, и предпримет меры для защиты своей национальной безопасности, а также безопасности союзников в альянсе, которому принадлежим», — пояснил Османи.

Он подчеркнул, что информация о высылке российского дипломата является достоверной.

При этом Россия будет отвечать Северной Македонии, это заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Факт получения ноты об объявлении персоной нон грата одного из работников посольства также подтвержден.

«Ответ, конечно, последует»— уточнил Грушко.

Ранее российский посол в Северной Македонии покинул страну.

Все новости на тему:
Высылка дипломатов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Загорелся двигатель. Что известно о крушении нового российского транспортника
В Кубинке разбился опытный образец Ил-112В
«Янукович сказал правду, но далеко не всю»
В Москве и Киеве оценили слова Януковича о главной ошибке Украины
Кому станет доступна льготная семейная ипотека
Мишустин объявил о продлении льготной семейной ипотеки до 2023 года
Лавров заявил, что завершение «Северного потока — 2» не остановить
Талибы* заявили о приостановке всех вылетов из Кабула
Туристы, упавшие с вулкана на высоте 4 тысяч метров на Камчатке, выжили
Решивший выпить за свое назначение полицейский был уволен за хулиганство
Новости и материалы
Моргенштерн назвал отвратительным твит Макгрегора об отце Хабиба
Бритни Спирс ответила на предположения о беременности и пластике
Россиян предупредили об экстремальной жаре в ряде регионов
Лавров: говорить о признании талибов* преждевременно
Экс-игрок сборной России оценил влияние неудачного Евро на игру Дзюбы
Лавров призвал развеять иллюзию, что Евросоюз — идеал демократии
Федун не имел полномочий подписывать допсоглашение с экс-гендиректором «Спартака»
Трем подросткам из Канска, обвиняемым в терроризме, смягчили меру пресечения
Россияне увидят «Дюну» на месяц раньше
Хабиб заключит рекламный контракт на полмиллиарда рублей
Генетики вывели комаров, которые не видят людей
Источник: футболист Мамаев зарегистрировался на ПМЖ по адресу кафе в Ростове
Новая Зеландия вводит локдаун из-за одного нового случая COVID-19
Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане
Байкал и Байден вошли в список редких имен у новорожденных в Москве
Отзывы на продолжение «Терминатора» отбили у его режиссера желание снимать кино
По факту крушения Ил-112В возбуждено уголовное дело
Авербух обратился к поклонникам после рождения сына
Все новости
Смайлик от террориста: какие соцсети используют талибы*
Крупнейшие соцсети начали борьбу с постами «Талибана*»
«У него сейчас спад»: вернется ли Дзюба в сборную России
Эксперты объяснили, почему Дзюбу не вызвали на отборочные матчи ЧМ-2022
«Отказать талибам* невозможно — у них автоматы»
Граждане Афганистана рассказали «Газете.Ru» об обстановке в стране
В хиджабе и без работы: что ждет женщин при талибах*
Афганские журналистки заявили, что боятся за свою жизнь
«Мы пленных взяли в армию, а они вернулись к душманам»
Ветераны Афгана сравнили вывод советских войск и уход американцев
5 новых функций WhatsApp, о которых вы не знали
Как WhatsApp изменился за последние месяцы
Прописал жильца — потерял квартиру: главные мифы о сдаче жилья в аренду
Эксперты рассказали, как правильно составить договор о сдаче квартиры
Гид по фестивалю Geek Picnic
Главные активности, участники и выставки
Ученые составили портрет самоубийцы
Число регистрируемых ежегодно самоубийств выросло на 20 тысяч за 30 лет
Умер конструктор легендарного самолета
Скончался главный конструктор модификаций Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
Зима близко. Хватит ли украинцам газа
Запасы газа на Украине снизились за год на 30%
«Высокомерие» Запада: в России объяснили провал США в Афганистане
Володин назвал ситуацию в Афганистане крахом американской внешней политики
Крушение Ил-112В в Подмосковье: очевидцы сняли момент падения самолета
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях