Северная Македония планирует выслать еще одного российского дипломата

Власти Северной Македонии намерены выслать еще одного российского дипломата, второго за этот год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Министерства иностранных дел страны Буяра Османи.

В мае Скопье уже выслало одного дипломатического сотрудника России, Москва ответила на данное действие.

«Так как информация этого рода обычно носит секретный характер, не могу раскрывать детали, но МИД сейчас получит подтвержденные и задокументированные сведения о поведении аккредитованного иностранного дипломата, которое противоречит принципам Венской конвенции, и предпримет меры для защиты своей национальной безопасности, а также безопасности союзников в альянсе, которому принадлежим», — пояснил Османи.

Он подчеркнул, что информация о высылке российского дипломата является достоверной.

При этом Россия будет отвечать Северной Македонии, это заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Факт получения ноты об объявлении персоной нон грата одного из работников посольства также подтвержден.

«Ответ, конечно, последует»— уточнил Грушко.

Ранее российский посол в Северной Македонии покинул страну.