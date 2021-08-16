Байден выступит с заявлением о ситуации в Афганистане

Президент США Джо Байден в понедельник вернется из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде в Белый дом, где выступит с заявлением по ситуации в Афганистане. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что в 13:00 (20:00 по мск) Байден прибудет в Белый дом. В 15:45 (22:45 по мск) президент США выступит с речью, которая будет посвящена ситуации в Афганистане.

Обращение главы государства к согражданам в связи с ситуацией в Афганистане не фигурировало в его графике на понедельник, опубликованном в воскресенье, Белый дом позднее внес в него изменения.

16 августа Байден планировал продолжать находиться в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, куда отправился в пятницу. Сотрудники администрации уже провели в понедельник для президента регулярный брифинг в закрытом для прессы режиме.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

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