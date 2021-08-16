Москва назвала условие для исключения талибов* из списка террористов

Для того чтобы начать выводить «Талибан (организация запрещена в России)» из списков террористических организаций, все члены Совбеза ООН должны убедиться, что новые афганские власти ведут себя цивилизованно, заявил спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, его цитирует РИА «Новости».

«Когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда и процедура начнется — с резолюции Совета Безопасности ООН. А дальше уже технические моменты», — сказал Кабулов.

Ранее Кабулов заявил, что «Талибан» в свое время — в 2003 году — был признан террористической организацией вполне заслужено за «то поведение, которое им было присуще в те времена».

Ранее сообщалось, что Москва пока не готова признать талибов* в качестве законных властей Афганистана.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Всем иностранцам они велели либо покинуть Кабул в ближайшие дни, либо зарегистрироваться. Руководство радикалов пообещало обеспечить работу аэропорта, чтобы иностранцы могли покинуть страну. Также они разрешили военным правительственных войск вернуться домой.

После этого аэропорт Кабула стал эпицентром развивающегося конфликта в республике. Тысячи граждан просят о помощи и пытаются незаконно покинуть страну. Для наведения порядка военные США открыли огонь в воздух, известно о пяти погибших в результате давки на взлетно-посадочной полосе. Также несколько человек погибли после стрельбы.

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