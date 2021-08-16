В Германии назвали последствия отказа от «Северного потока — 2»

Председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен предсказал ФРГ «конец как промышленной державе», если она откажется от «Северного потока — 2». Такое заявление он сделал в беседе с изданием «Известия».

Политик отметил, что отказ немецкого канцлера Ангелы Меркель от использования ядерной энергетики привел к критической ситуации в энергетической отрасли страны. Таким образом, как считает Мойтен, возникла ситуация, в которой проект стал незаменим для Германии.

Он предположил, что если предстоящие парламентские выборы выиграет партия «Зеленые», то новое правительство может быть «настолько идеологически слепым», что «перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию». По словам главы «Альтернативы для Германии», последствием такого шага будет «конец» страны как развитой промышленной державы, а также «конец текущего взлета» «Зеленой» партии».

Ранее США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.