«Талибан*» начал наступление на Кабул

Талибы (организация запрещена в России) начали заходить в столицу Афганистана Кабул. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителей «Талибана».

По их словам, такое решение было принято, чтобы в столице не было грабежей и насилия из-за того, что территорию покинули полиция и силы безопасности.

Ранее боевики «Талибана» объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они ведут переговоры о мирной передаче власти и формируют временное правительство.

Талибы заявили, что в Афганистане под властью радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее, заявил представитель талибов.

Женщинам придется носить хиджаб, но им также будет разрешено покидать свои дома в одиночестве, уточнил представитель Сухаль Шахин.

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