Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Об этом он сообщил в интервью CNN.

По его словам, движение «Талибан (организация запрещена в России)» все равно начали бы атаковать города, если бы США не стали выводить войска.

Блинкен добавил, что большинство стратегических соперников США в мире «больше всего хотели бы, чтобы мы остались в Афганистане еще на год, на пять лет, на десять лет».

Ранее боевики «Талибана*» (террористическая организация, запрещена в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они ведут переговоры о мирной передачи власти и формируют временное правительство.

Талибы заявили, что в Афганистане под властью радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее, заявил представитель талибов.

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