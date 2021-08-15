СМИ: США начали эвакуацию своих дипломатов из Кабула

Соединенные Штаты приступили к эвакуации сотрудников своего посольства в Кабуле, сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица.

«Сейчас у нас уезжает небольшая группа людей. Большинство сотрудников готовы уехать ... посольство продолжает функционировать», — сказал агентству чиновник.

За последние дни боевики движения «Талибан» (организация запрещена в России) захватили Джелалабад — пятый по численности населения город Афганистана, который оставался под контролем правительства Афганистана, а также Герат и Кандагар, второй и третий по величине города страны.

Ранее сотрудникам дипведомства поручили уничтожить конфиденциальные материалы из-за опасений, что они перейдут в руки «Талибана» (организация запрещена в России).

До этого администрация президента США Джо Байдена объявила, что вывезет большую часть американских дипломатов из посольства в Кабуле. В Афганистан были отправлены тысячи американских военнослужащих для того, чтобы оказать содействие вывозу из страны американского гражданского персонала.