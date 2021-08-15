СМИ: Джастин Трюдо планирует провести досрочные выборы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо планирует провести досрочные парламентские выборы, чтобы получить одобрение избирателей на дорогостоящие планы правительства по борьбе с COVID-19, сообщает издание The Telegraph.

Источники утверждают, что Трюдо объявит о проведении выборов в Канаде в воскресенье, 15 августа. Предполагается, что датой голосования станет 20 сентября 2021 года, таким образом, выборы пройдут на два года раньше.

Рейтинг Джастина Трюдо, победившего на выборах в 2015 году, сильно упал к 2019 году из-за скандала на расовой почве. За время руководства Канадой, кабинет министров во главе с Трюдо сильно увеличил внешний долг, в основном из-за больших трат, связанных с пандемией коронавируса.

Трюдо в данный момент опирается на коалицию поддерживающих либеральную политику партий, в его планах увеличить долг Канады еще на $80 млрд в течение следующих трех лет.

Оппозиция обвиняет Трюдо в попытке захвата власти.

Ранее в Молдавии утвердили новое правительство.