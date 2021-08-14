В Крыму оценили новый план Украины по «возвращению» полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина оценила новый план по возвращению полуострова, озвученный главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Смешно слышать абсурдные заявления министра иностранных дел Украины пана Кулебы, который справляется на отлично в актерском мастерстве, беря пример со старшего товарища, президента Украины Владимира Зеленского. Геополитическая несуразность и очередная глупейшая сентенция», — отметила Гридчина.

Она добавила, что когда Кулеба пытается цитировать слова «великих политических деятелей», то он даже не понимает истинного значения, вложенного в фразу.

Гридина подчеркнула, что каждый новый министр иностранных дел Украины на этом посту «пытается за короткий срок построить свою юмористическую карьеру».

Ранее Кулеба остался доволен словами главы МИД России Сергея Лаврова, назвавшего форум «Крымская платформа» шабашем. Министр иностранных дел Украины в ответ процитировал слова Махатмы Ганди про стадии, которые проходит каждое освободительное движение.