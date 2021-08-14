Лидер американских республиканцев призвал остановить наступление талибов* авиаударами

Сенатор Митч Макконнелл, возглавляющий фракцию республиканской партии в Сенате США, призвал Вашингтон остановить наступление талибов (организация запрещена в России) на афганскую столицу с помощью авиаударов.

«Я только что разговаривал с послом Афганистана в США Аделой Раз. У нас была срочная встреча — мы обсуждали ухудшение ситуации с безопасностью в Афганистане и разворачивающийся гуманитарный кризис... Администрация должна действовать быстро, чтобы остановить наступление Талибана воздушными ударами, оказать критическую поддержку Национальным силам обороны и безопасности Афганистана, защищающим столицу, и предотвратить, казалось бы, неминуемое падение города», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте политика.

По словам Макконнела, президент США и его команда отказались от «гораздо более ответственного подхода к защите интересов нашей национальной безопасности и защите наших афганских партнеров».

В последнее время «Талибан» завладел значительными территориями в сельских районах и развернул наступление на крупные города. Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.

В четверг 12 августа талибы сообщили, что захватили за сутки пять афганских городов.

Ранее стало известно, что США начали переброску дополнительных сил в Афганистан и ожидают, что процесс завершится к концу недели.