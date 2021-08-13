Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Бэнкси подтвердил авторство 10 работ, недавно появившихся на восточном побережье... 00:49
В США два школьных тренера обвиняются в убийстве 16-летней девочки 00:45
Роднина о допинг-тесте триатлониста: у человека нет мозгов, уважения... 00:32
Депутат перевел зарплаты хоккеистов в количество построенных школ 00:24
После переноса выхода альбома Канье Уэста спрос на кроссовки Yeezy вырос на 347% 00:18
Названы российские города с самыми вкусными и недорогими кафе 00:00
Филипп Янковский стал обладателем приза кинокритиков на фестивале... 13.08.2021, 23:51
Российский арбитр Карасев поделился эмоциями от работы на Суперкубке УЕФА 13.08.2021, 23:43
Устроивший дебош на борту самолета россиянин попал на видео 13.08.2021, 23:29
Пожар начался в доходном доме Афремова 1906 года постройки в Москве 13.08.2021, 23:26

Движение «Талибан*» обещало не подвергать опасности иностранных дипломатов

close
100%
Gulabuddin Amiri/AP

Представители «Талибана (организация запрещена в России)» заявили, что не будут захватывать дипломатические объекты. Об этом в эфире телеканала MSNBC сообщил представитель госдепа США Нед Прайс.

«Талибы сами сказали, что у них нет намерения атаковывать дипломатические представительства», — сказал он.

При этом Прайс подчеркнул, что США в целях предосторожности все же эвакуируют своих граждан из посольства в Афганистане.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что эвакуировать сотрудников российского посольства из Кабула в связи с захватом движением «Талибан» крупных городов не планируется. По его мнению, «в обозримом будущем» талибы не смогут захватить Кабул. При этом многие страны заявили об экстренной эвакуации своих посольств из Афганистана.

Ранее сообщалось, что США направят войска в Кабул для помощи в эвакуации персонала посольства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Как сговорились: чем проверки ФАС закончатся для ритейла
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за обращений о росте цен
Большая вода на Юге России. Где проходит эвакуация
В Краснодарском крае эвакуировали около тысячи детей из-за подтоплений
Трагедия в Воронеже: установлено место в автобусе, где произошел взрыв
Власти уточнили число пострадавших после взрыва автобуса в Воронеже
США начали переброску дополнительных войск в Кабул
В «Би-би-си» ответили на отказ России продлевать визу журналистке Саре Рейнсфорд
В NASA не верят, что просверлить дыру в «Союзе» мог американский астронавт
В Росстате рассказали о росте ВВП России
Новости и материалы
Бэнкси подтвердил авторство 10 работ, недавно появившихся на восточном побережье Англии
В США два школьных тренера обвиняются в убийстве 16-летней девочки
Роднина о допинг-тесте триатлониста: у человека нет мозгов, уважения к спорту и стране
Депутат перевел зарплаты хоккеистов в количество построенных школ
После переноса выхода альбома Канье Уэста спрос на кроссовки Yeezy вырос на 347%
Названы российские города с самыми вкусными и недорогими кафе
Филипп Янковский стал обладателем приза кинокритиков на фестивале в Локарно
Российский арбитр Карасев поделился эмоциями от работы на Суперкубке УЕФА
Устроивший дебош на борту самолета россиянин попал на видео
Пожар начался в доходном доме Афремова 1906 года постройки в Москве
Президент клуба «Легион-Динамо» оценил шансы Хабиба выйти на поле в Кубке России
Женщина случайно подстрелила своего друга во время игры с котом
Ливни, град и смерчи ожидаются в ряде регионов России в ближайшие дни
Телеведущая Скабеева назвала закономерным нападение на победителя ОИ Беленюка
Траньков — о транс-персонах в фигурном катании: ничего страшного не случится
Польский сенатор заявил, что его не пустили в Россию
СМИ подсчитали пенсию Меркель после отставки
Победители Олимпиады из Москвы получат по 4 млн рублей по решению Собянина
Все новости
Захват «бабушки Агафьи»: что происходит в Natura Siberica
Представитель бывшей жены Андрея Трубникова рассказал подробности конфликта в Natura Siberica
Киргизский автопром нацелился на Россию
Первый киргизский автомобиль завезут в Россию через Белоруссию
Шутка – не преступление: стендаперы поддержали Идрака Мирзализаде
Михаил Шац, Данила Поперечный и другие выразили поддержку арестованному Мирзализаде
Лицом не вышел: что примело к массовому расстрелу в Плимуте — и при чем тут движение Black pill
В чем смысл движения Black pill, участником которого был убийца из Плимута
«Американцы нас подставили»: что ждет посольство России в Афганистане
Российские дипломаты не будут эвакуироваться из Кабула
«О. Мой. Бог. Это же фильм»: как кинематограф влияет на вакцинацию
СМИ: некоторые американцы отказывались от вакцинации из-за фильма «Я — легенда»
Белые в США могут стать меньшинством в течение 10 лет. К чему это приведет
Эксперт предрек США гражданскую войну из-за снижения численности белого населения
«Мама плачет постоянно»: как в Керчи переживают второе наводнение
Не успевшие оправиться после июньского потопа жители Керчи просят власти о помощи
Опасность в тюбике: какая косметика может привести к раку
Врачи предостерегли от использования косметики с канцерогенами
«Клетки становятся менее подвижными»: как коронавирус бьет по фертильности
Андролог: витамин D улучшит качество спермы после перенесенного COVID-19
«Уничтожим врага прежде, чем он нас увидит»
Атомные авианосцы ВМС США получат «авиационное крыло будущего»
«Сначала игнорируют, потому борются»: Кулеба отреагировал на слова Лаврова
Глава МИД Украины заявил, что доволен реакцией российского коллеги о «Крымской платформе»
Жители Воронежа несут цветы к месту взрыва автобуса
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях