Движение «Талибан*» обещало не подвергать опасности иностранных дипломатов

Представители «Талибана (организация запрещена в России)» заявили, что не будут захватывать дипломатические объекты. Об этом в эфире телеканала MSNBC сообщил представитель госдепа США Нед Прайс.

«Талибы сами сказали, что у них нет намерения атаковывать дипломатические представительства», — сказал он.

При этом Прайс подчеркнул, что США в целях предосторожности все же эвакуируют своих граждан из посольства в Афганистане.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что эвакуировать сотрудников российского посольства из Кабула в связи с захватом движением «Талибан» крупных городов не планируется. По его мнению, «в обозримом будущем» талибы не смогут захватить Кабул. При этом многие страны заявили об экстренной эвакуации своих посольств из Афганистана.

Ранее сообщалось, что США направят войска в Кабул для помощи в эвакуации персонала посольства.