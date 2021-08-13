National Interest: третья мировая война может начаться из-за России и Китая

Китай и Россия могут положить начало третьей мировой войне из-за территориальных претензий к Японии. Такое мнение в статье в The National Interest выразил заведующий кафедрой военно-морской стратегии им. Дж.К.Уайли военно-морской Академии США Джеймс Холмс.

По его словам, Москвы и Пекин могут предъявить свои права на некоторые японские земли.

«У Москвы и Токио есть нерешенные претензии на Курильские острова на севере. Пекин претендует на находящиеся под японским управлением острова Сэнкаку далеко на юге, и время от времени задумывается о том, кто на самом деле полноправный суверен над Окинавой и цепью Рюкю. Если Китай и Россия могут разъединить или разрушить союз безопасности между Японией и Соединенными Штатами, вряд ли будет неправдоподобно предположить, что они могут отобрать острова у дипломатически и военно изолированной Японии», — считает Холмс.

Он также призвал Японию и США держаться друг друга, так как нарушение дипломатических отношений может, по его мнению, привести к агрессии России и Китая.

«Таким образом, изоляция Японии от американской поддержки и ее сдерживание от разработки собственных ядерных технологий станут необходимыми предвестниками любых российско-китайских действий против островного государства. Еще одна причина для сохранения американо-японского альянса», — подчеркнул он.

Ранее бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер заявила, что США не готовы к войне с Россией.