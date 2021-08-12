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Назвавшему русских «свиньями» бывшему послу Азербайджана запретили въезд в Россию

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МВД запретило въезд в Россию на 50 лет бывшему послу Азербайджана Исфандияру Вагабзаде, который ранее назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского и русских «свиньями». Об этом сообщает «МВД медиа».

В публикации ведомства указано, что Вагабзаде допустил публичные высказывания в интернете, которые «разжигают межнациональную рознь».

Ранее Вагабзаде обратился к главе партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, который сказал, что в Азербайджане царит диктатура, а ее территорию в свое время подарил российской империи иранский шах. В ходе обращения дипломат позволил себе резкие высказывания, назвав «свиньями» Жириновского и русский народ.

В ответ Жириновский заявил, что не оставит это безнаказанным и направит письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с требованием возбудить уголовное дело.

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