Стали известны детали предстоящей поездки Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с основателем Tesla Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком в ходе своего визита в США, сообщает «Зеркало недели. Украина».

По информации издания, в настоящее время прорабатывается возможность проведения этих встреч. Также Зеленский может выступить в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра.

Как ожидается, Зеленский прибудет в США 28 августа. Первым пунктом, который посетит украинский президент, станет Чикаго. Там глава государства вместе с украинской диаспорой отметит День независимости Украины, который отмечается 24 августа. 29 августа украинский лидер вылетит в Вашингтон на переговоры с президентом США Джо Байденом.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о том, что подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты выходит на финишную прямую.