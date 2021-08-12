Центризбирком назвал популярные страны для голосования россиян

На думских выборах, запланированных в сентябре, соотечественники смогут проголосовать в 144 странах. В их числе США и Китай, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ЦИК России.

По данным Центризбиркома, в этом году планируется задействовать 348 избирательных участков в других странах, а также 7 на территории Байконура.

Больше всего участков, где можно будет проголосовать россиянам, откроют в Молдавии (30), Германии (16) и Израиле (13).

Планируется, что 10 участков заработает в Южной Осетии, в Абхазии, Белоруссии и Эстонии — по 9.В Соединенных Штатах проголосовать получится на 7 участках.

При этом в Армении, Казахстане, Китае и Таджикистане откроют 6 участков.

«Порядок голосования на зарубежных участках заявительный. Человек приходит с паспортом и голосует, как таковых списков избирателей нет», — уточнил член ЦИК Павел Андреев.

По его словам, все санитарно-эпидемиологические требования, соблюдающиеся в России, выполнят и в других странах.

Ранее полмиллиона москвичей подали заявления на участие в онлайн-голосовании за десять дней.