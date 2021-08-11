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В ЕС заявили, что талибы* взяли под контроль 65% территории Афганистана

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Allauddin Khan/AP

Боевики движения «Талибан (организация запрещена в России)» установили контроль над 65% территорий Афганистана. Об этом сообщает France24 со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, согласившегося дать комментарий на условиях анонимности.

Всего за последнюю неделю террористы захватили девять провинциальных столиц. До этого им не удавалось удержать даже одну. В ночь на 11 августа под контроль талибов перешла столица провинции Бадахшан город Файзабад. Помимо этого, боевики полностью заняли границы Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном.

Ранее официальный представитель политического офиса движения «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что талибы не стремятся установить господство над всем Афганистаном, их цель — «свободная исламская государственная система», а также «освобождение страны и нации», жизни людей в рамках национальных ценностей и интересов.

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