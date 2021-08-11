Протасевич прокомментировал участие польских политиков в работе Telegram-канала NEXTA

Белорусский оппозиционер и основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью RT прокомментировал возможное участие польских политиков в работе канала.

«Они действительно пару раз приходили. И я, в принципе, об этом рассказывал следствию. Но это опять же, с моей точки зрения, было просто, что приходили какие-то мужики в костюмах. Видно, что, скорее всего, политики. Я на это все просто не отвлекался», — сказал он.

По его словам, он не в курсе того, что происходило в кулуарах и о чем договаривался Степан Путило, так как, в отличии от него, он «был занят реальной работой».

«У меня не было времени ходить и встречаться там с политиками или договариваться о какой-либо помощи, договариваться о поддержке», — рассказал Протасевич.

Он также отметил, что ежемесячную зарплату он получал лично от Путило. Сумма составляла примерно $1200-$1500.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки его самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

В Белоруссии Протасевич обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Ранее Протасевич заявил, что Литве выгоден конфликт с Белоруссией с политической точки зрения.