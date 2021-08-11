Захарова назвала проявлением провокационного характера Украины призыв разместить ПВО США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что призыв киевских властей разместить американские системы противовоздушной обороны на территории Украины доказывает провокационный характер этой страны как в регионе, так и в отношении РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее вице-премьер украинского правительства Алексей Резников на встрече в США сообщил, что Украина опасается возможного размещения российских ядерных боеголовок в Крыму. В связи с этим Киев предлагает разместить на своей территории американские средства ПВО.

Новость дополняется.