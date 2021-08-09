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Россия ввела санкции против ряда граждан Великобритании

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Москва вводит персональные санкции против ряда граждан Великобритании в ответ на заявление Лондона по ситуации с правами человека в Чечне. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД добавили, что призывают правительство Соединенного Королевства «отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии» в отношении России.

Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа, добавили в ведомстве.

Ранее власти Великобритании ввели персональные санкции в отношении трех российских политиков.

Как указывается в заявлении британского министерства, Лондон ввел ограничительные меры «за пытки и другие преступления против прав человека в отношении представителей ЛГБТ в Чечне».

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