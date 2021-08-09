Лукашенко предложил Западу сесть за стол переговоров, пока не пройдена точка невозврата

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Западу сесть за стол переговоров до того, как будет пройдена точка невозврата. Об этом белорусский лидер заявил на пресс-конференции «Большой разговор», посвященной годовщине президентских выборов.

«Вы же [страны Запада] развяжете третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей, а если будут — это не вы. Поэтому успокойтесь!»— обратился к странам Запада Лукашенко.

Он добавил, что если не сесть за стол переговоров, то можно увязнуть настолько, «что обратного пути не будет».

Ранее стало известно, что Британия вводит новые санкции против Белоруссии. Ограничения дополняют введенные Великобританией 21 июня совместно с США, Канадой и Европейским союзом ограничения в отношении семи физических и одного юридического лица из Белоруссии. Поводом для мер стало задержание Романа Протасевича и Софьи Сапеги в Минске.

Лукашенко в ответ на действия Лондона заявил, что британские власти являются «прихвостнями американцев».