Лукашенко рассказал, что его внучка сдала экзамены в МГУ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его внучка успешно справилась со вступительными испытаниями Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Об этом он рассказал в ходе «Большого разговора» с журналистами, трансляция велась на YouTube.

По его словам, на развитие отношений между Россией и Белоруссией повлияли политические события 2020 года. Как следствие, студенты обеих стран стали чаще поступать в вузы соседнего государства.

«Слава богу, эти события подтолкнули к тому, что мы стали больше обучаться в вузах. Даже моя внучка в этом году блестяще сдала экзамены в Московский университет», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что гражданам России и Белоруссии необходимо не просто дружить, а жить как единый народ.

Ранее Лукашенко рассказал, может ли Белоруссия войти в состав России. Он отметил, что в этом нет необходимости и развитие экономической интеграции не обсуждается. При этом он обратил внимание, что государства «живут как единая страна», оставаясь независимыми.