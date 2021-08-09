В Google Maps резиденция Лукашенко обозначена как «поместье диктатора»

В Минске в понедельник, 9 августа, в годовщину выборов президента Белоруссии проходит пресс-конференция главы государства Александра Лукашенко — «Большой разговор». В Google Maps официальная резиденция президента республики — Дворец независимости, где проходит мероприятие, обозначена как «поместье диктатора», об этом сообщает «Коммерсантъ».

В начале встречи Лукашенко заявил, что белорусам удалось сохранить страну и отстоять свой исторический выбор.

Позже глава государства прокомментировал обвинения в диктатуре в свой адрес.

«Слушайте, для того, чтобы диктовать в мире, — я вполне вменяемый человек, — надо иметь соответствующий ресурс, у нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собираюсь», — подчеркнул белорусский лидер.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых со значительным перевесом (80,23% голосов) победил Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская (10% голосов). После того, как ЦИК объявил Лукашенко победителем президентских выборов, в стране начались массовые протесты. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН, за это время были задержаны тысячи протестующих, сотни человек пострадали.