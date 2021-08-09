Глава МИД Украины раскрыл темы переговоров Байдена и Зеленского

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24» раскрыл темы переговоров президента Соединенных Штатов Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

«Будет три блока вопросов. Первый — это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй — безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться», — заявил Кулеба.

Украинский дипломат уточнил, что не может рассказать некоторые детали переговоров, однако отметил важность экономической составляющей переговоров с Байденом.

«Третий — экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики», — отметил Кулеба.

Ранее на Украине рассказали о завершении подготовки визита президента Владимира Зеленского в США.