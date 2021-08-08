ООН осудила детские браки в Зимбабве после смерти 14-летней девочки во время родов

Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против детских браков в Зимбабве после смерти во время родов 14-летней девочки Мэмори Махайя. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, правительство Зимбабве традиционно закрывает глаза на детские браки. В Зимбабве есть два свода законов: Закон о браке и Закон о традиционных браках. Ни один из законов не устанавливает минимального возраста для вступления в брак.

Новый законопроект, обсуждаемый в парламенте, направлен на согласование законов, запрет на замужество лиц младше 18 лет и судебное преследование всех, кто причастен к браку несовершеннолетних.

В заявлении ООН в Зимбабве говорится, что оно «с глубокой озабоченностью отмечает и решительно осуждает» обстоятельства, приведшие к смерти 14-летней Мэмори Махайя из сельской местности Маранге на востоке страны.

«К сожалению, тревожные сообщения о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних девочек, включая принудительные детские браки, продолжают появляться, и это действительно еще один печальный случай», — подчеркнули в организации.

В ООН добавили, что примерно каждая третья девушка в Зимбабве, вероятно, выйдет замуж до достижения 18-летнего возраста.

Полиция страны заявила, что расследуют обстоятельства, приведшие к смерти девочки.

Местные СМИ сообщили, что девочка умерла в прошлом месяце, но об этом стало известно только на прошлой неделе после того, как разгневанные родственники, которым запретили присутствовать на ее похоронах, рассказали свою историю прессе.

Ранее мать 13-летней школьницы из Красноярского края, которая забеременела от 10-летнего мальчика, рассказала, что врачи до последнего не подозревали о положении девочки.