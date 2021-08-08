Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский обманул избирателей

Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев рассказал об обмане действующего президента страны Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Наш».

По словам политика, Зеленский обманул жителей юго-восточной и центральной части страны, которые проголосовали за него на выборах президента Украины в 2019 году.

Мураев отметил, что Западная Украина решила не голосовать за нынешнего президента, несмотря на то, что он выражал интересы именно этой части страны.

«То есть Зеленский обманул всех, очень качественно, не знаю, сделал ли он это самостоятельно или ему помогли его технологи, удачно снятый фильм (сериал) «Слуга народа», наше доверие, наше нежелание, чтобы Порошенко пролонгировался во власти и вел страну тем же курсом», — рассказал Мураев.

Он добавил, что после выборов Зеленский начал опираться на западный электорат, симпатизировавший его предшественнику – Петру Порошенко. Тем самым, президент Украины не исполнил ряд своих предвыборных обещаний.

Ранее Мураев предположил, что в ближайшее время может произойти распад Украины.