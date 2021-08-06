Ради будущего Украины она должна найти в себе «разум и терпение» и решить вопрос по Донбассу с Россией, заявил депутат Рады Евгений Шевченко в интервью журналистке Наталии Влащенко.

«Исторически слишком слишком они мощные, а мы слабее. Мы не должны быть упоротыми, идти напролом и рушить все вокруг себя. Нельзя стать умнее, хитрее и набраться жирка», — сказал политик.

Он отметил, что ментально и этнически Украина, Россия и Белоруссия — один народ, но они должны быть суверенными из-за «ментальных различий». Однако, эти страны должны находиться в «дружбе и спокойствии», подчеркнул он.

Ранее в Луганской народной республике сообщили, что Кабинет министров Украины одобрил законопроект, предполагающий отказ Киева от минских соглашений. По словам представителя ЛНР, документ предполагает ущемление жителей Донбасса в гражданских и политических правах, а также посягает на их жизнь и свободу.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское правительство не оставит людей на территории Донбасса. По словам президента Украины, регион «никогда не станет частью России» и над этой территорией рано или поздно будет восстановлен украинский контроль. Он привел в пример Берлинскую стену, которая в конце концов рухнула.