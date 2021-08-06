В США прокомментировали отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

Соединенные Штаты выражают сожаление тем фактом, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отказалось отправлять наблюдателей на выборы в Государственную Думу России, сообщает сайт Государственного департамента США.

«Соединенные Штаты сожалеют, что ограничения, введенные российскими властями, не позволят Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ осуществлять независимое наблюдение за выборами в Госдуму в сентябре», — написал пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Представитель Госдепа США в конце сообщения отметил, что «Россия не ускользнет от международного внимания».

Ранее в Центризбиркоме России ответили на решение ОБСЕ не направлять миссию на выборы в Государственную Думу.

Элла Памфилова выразила глубокое сожаление в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ.